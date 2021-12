Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – giovedì 9 dicembre – dovrete avere parecchia cautela: state molto attenti alle spese e ponderate bene le decisioni importanti, in particolare in amore. Ultimamente avete speso troppo, in tutti i sensi. Il cielo nelle prossime ore potrebbe riservare sfide importanti. I single infatti potrebbero fare incontri che si riveleranno preziosi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 dicembre 2021), le cose si potrebbero complicare sia sul fronte del lavoro sia su quello dell’amore. Servirà pazienza, contate fino a dieci prima di aprir bocca. Prevista anche una certa fatica nel proseguire con i progetti iniziati. Insomma, le stelle non sono dalla vostra parte. Abbiate pazienza, perché presto si risolverà tutto.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi riceverete finalmente ottime soddisfazioni sia in amore che sul lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, le cose sembrano non andare per il meglio ma forse dovete solo cambiare prospettiva. Se avete avuto litigi e discussioni con il partner, può essere il momento di chiarirvi e trovare una soluzione.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 9 dicembre – sarà per voi sarà una giornata positiva in amore, soprattutto per le coppie di lunga data. Può essere il momento di fare importanti progetti per il futuro, come un matrimonio o la convivenza. Perché non pensare di allargare la famiglia con dei figli? Gli impegni non mancano, gestiteli con calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (9 dicembre 2021), per voi sarà una giornata all’insegna del nervosismo e dell’agitazione. Mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Discorso leggermente diverso per i single che se la passeranno decisamente meglio. Può essere il momento di fare nuovi incontri.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, se avete avuto dei litigi o vi siete lasciati, è il momento di recuperare. Le coppie in fase di burrasca infatti nelle prossime ore potranno ritrovare la gioia e la serenità che sembravano perdute ormai definitivamente. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: è il momento di recuperare il terreno perso in amore. Fatevi avanti.