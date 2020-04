Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 9 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Fox la giornata di oggi sarà molto buona a livello amoroso. Avrete voglia di sistemare qualche ombra del vostro rapporto di coppia o, se single, di conversare con qualcuno di nuovo. Sul lavoro le cose cambieranno presto. E cambieranno in meglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, oggi siete molto nervosi e sicuramente non stabili emotivamente, ma in amore state cercando di trovare la quadra, anche se ci vorrà ancora tempo prima che possiate sentirvi sicuri delle vostre azioni e pensieri. Lavoro? Cercate di portare a termine i compiti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro ci sarà qualche problema, qualche preoccupazione importante che non vi farà sicuramente stare sereni. Non scaricate tutto sul partner o avrete un problema in più da risolvere. Calma e sangue freddo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo la giornata di oggi non sarà delle migliori, con stress e nervosismo e anche un po’ di stanchezza che renderanno le ore più lunghe di quello che già sono. In amore anche c’è qualche frustrazione di troppo a cui far fronte.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi è nervosa, siete pieni di dubbi e questo non fa che accentuare il vostro nervosismo. Cercate di ritrovare l’equilibrio psico-fisico, magari sfogandovi con una bella passeggiata (in terrazzo, visto l’obbligo di stare a casa) o dello sport.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 9 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 9 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 9 aprile 2020

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Fox, la Luna è favorevole e va a compensare una Venere in opposizione. L’amore non va a gonfie vele, ha visto anzi periodi nettamente migliori, ma non scoraggiatevi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la giornata si prospetta molto buona a livello amoroso. Avrete voglia di sistemare qualche ombra del vostro rapporto di coppia…

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE