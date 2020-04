Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, si prospetta un bel periodo per le vostre emozioni, che tornano a farvi vibrare l’anima e a farvi venire la pelle d’oca. Non dividete in vostro cuore in due parti, ma concedete tutti voi stessi alla persona che più risponde ai vostri attuali bisogni sentimentali.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox vi vede molto stanchi e bisognosi di riposo. Tanto riposo. Tra oggi e domani verrete messi alla prova, soprattutto dal partner e per quanto riguarda alcune conferme sui vostri sentimenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la situazione sentimentale oggi migliora, con alcune coppie che hanno vissuto una crisi che riusciranno a trovare un compromesso e riavvicinarsi. Se siete single da poco tempo, invece, avrete delle buone opportunità di fare le giuste conoscenze.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede la Luna molto favorevole, con alcune belle emozioni che potrebbero arrivare a travolgervi. In amore siete riusciti a superare una crisi abbastanza profonda, adesso potete iniziare la strada del recupero.

LEONE

Cari Leone, durante la giornata di oggi dovete cercare di stare più calmi e fare chiarezza dentro di voi. Se durante la giornata ci sarà qualcuno a farvi una proposta, anche particolare, accettate: avete bisogno di stimoli e novità, anche sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Fox, la giornata sarà un po’ complessa a livello amoroso, con qualche discussione con il partner che vi farà perdere sicuramente il buonumore.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: è un bel periodo per le vostre emozioni, che tornano a farvi vibrare l’anima e a farvi venire la pelle d’oca. Godetene.

