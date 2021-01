Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 7 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore oggi – 7 gennaio 2021 – si prevedono tensioni e litigi. In questa fase lo stress non manca e per questo potreste facilmente perdere la pazienza e dire qualche parola di troppo. Cercate di mordervi la lingua e trattenervi. Sul lavoro dovete andare avanti senza pensare al passato. Soprattutto i giovani possono pensare al futuro e portare avanti nuovi progetti con entusiasmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 gennaio 2021), la Luna sta per entrare nel segno e questa è sempre un’ottima notizia. In amore, fino a sabato ci sono buone emozioni. Vivetele con entusiasmo e approfittatene. Sul lavoro Giove vi invita a fare attenzione alle spese, ne avete avute troppe. Situazioni e progetti rimasti in sospeso possono ripartire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata davvero favorevole per i sentimenti. Il momento di riprendere ad amare e vivere forti emozioni è arrivato, soprattutto se siete single da troppo tempo. Sul lavoro, Giove e Saturno sono favorevoli: potete finalmente risolvere le questioni legali da lungo tempo in sospeso. Attenzione a evitare litigi inutili con chi vi circonda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi – 7 gennaio – sarà sottotono e con qualche tensione, soprattutto al mattino. Questo giovedì subito dopo le feste si apre dunque all’insegna dello stress, ma le cose miglioreranno con il passare delle ore. Sul lavoro, volete maggiore stabilità per fare progetti per il futuro, come comprare una macchina o una casa.

ACQUARIO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 7 gennaio – sarà all’insegna della positività in amore. Amicizie nate in questo periodo possono trasformarsi in qualcosa di piacevole a febbraio, magari una relazione, o semplicemente un rapporto molto stretto. Sul lavoro arriveranno presto grosse soddisfazioni. Potete raccogliere i frutti del vostro impegno.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi (giovedì 7 gennaio 2021) ci saranno buone notizie a livello sentimentale. Anche chi ha vissuto un momento difficile, dunque, potrà ritrovare serenità. Sul lavoro, periodo fertile: potete risolvere questioni legali o finanziarie in sospeso da tempo. Novità in arrivo nelle prossime settimane per chi è alla ricerca di un nuovo impiego.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime opportunità sia in amore sia per chi cerca un nuovo lavoro.

