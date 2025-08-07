Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 7 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, hai bisogno di armonia, ma anche di decisioni forti. Questo cielo ti aiuta a capire cosa vuoi davvero, specialmente in amore. Le relazioni superficiali non ti bastano più. Chi è solo potrebbe vivere un colpo di scena. Lavorativamente, è il momento di tirare fuori un progetto dal cassetto. Nuove collaborazioni possibili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 agosto 2025), agosto risveglia le emozioni profonde. Hai voglia di vivere intensamente, ma attento a non creare tensioni inutili. L’amore può essere molto passionale, ma serve anche dialogo. Una scelta del passato torna a bussare. Sul lavoro, ci vuole più pazienza: i risultati arrivano, ma non subito. Tieni duro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo ti spinge a viaggiare, dentro e fuori. Hai bisogno di novità, di stimoli veri. In amore, chi vive una relazione da tempo deve trovare nuovi modi per stare insieme. I single sono favoriti: incontri inaspettati e piacevoli. Sul lavoro, nuove strade si aprono, ma devi fare attenzione alle distrazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, agosto ti chiede una pausa, anche se tu non vuoi rallentare. La mente è stanca, ma il cuore ha bisogno di attenzioni. In amore, chi è sempre stato razionale ora ha bisogno di emozionarsi. Sul lavoro, ti aspettano mesi intensi: usa questo periodo per ricaricare le energie e rivedere strategie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 agosto 2025), stai riscoprendo il valore della libertà, ma anche il bisogno di legami sinceri. Agosto porta riflessioni importanti, soprattutto in amore: chi resta, chi se ne va, chi arriva. Sul lavoro, le idee vincenti non mancano, ma servono risorse giuste. Un amico può diventare un alleato prezioso.

PESCI

Cari Pesci, le emozioni ti guidano, e in questo periodo più che mai. In amore, ti basta poco per sognare… ma non idealizzare troppo. Chi è in coppia potrebbe vivere momenti magici, se lascia spazio alla leggerezza. Sul lavoro, c’è qualcosa che si muove in silenzio: tieni gli occhi aperti e fidati del tuo istinto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le emozioni ti guidano, e in questo periodo più che mai. In amore, ti basta poco per sognare… ma non idealizzare troppo.