Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, hai l’energia dalla tua parte, ma adesso serve anche direzione. Sei stato impulsivo in alcune scelte, ma agosto ti aiuta a rimettere in ordine le priorità. In amore, non tutto va come vorresti, ma un confronto sincero può sbloccare qualcosa. Chi è solo deve tornare a credere nelle possibilità. Sul lavoro, piccoli passi ma decisi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 agosto 2025), ti stai liberando di un peso, e questo ti rende più leggero. Agosto è il mese del recupero emotivo. In amore, c’è più dialogo e voglia di condividere. Le coppie solide rafforzano il legame, mentre chi ha dubbi deve affrontarli con coraggio. Opportunità lavorative concrete in arrivo: accettale senza paura del cambiamento.

GEMELLI

Cari Gemelli, hai bisogno di varietà, ma non perdere il centro. Le stelle ti spingono a guardare oltre l’immediato, specialmente in amore. Se una storia ti sta stretta, è tempo di capire perché. Per i single, incontri frizzanti, ma anche test importanti. Sul lavoro, creatività al top: sfruttala per rinnovare ciò che ti annoia.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità è una forza, ma attento a non chiuderti troppo. Agosto ti chiede di uscire dalla zona comfort. In amore, ci sono chiarimenti da affrontare: non rimandare. Chi ha vissuto una crisi può ora vedere la luce. Sul lavoro, piccole soddisfazioni ti fanno capire che sei sulla strada giusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 agosto 2025), è il tuo mese, ma non devi strafare. Brillare sì, ma con equilibrio. In amore, sei molto richiesto: attenzione però a non prendere tutto come un gioco. Chi è in coppia deve dimostrare più presenza. Occasioni lavorative importanti, ma servono scelte mature. Tieni alta l’autostima, ma ascolta anche chi ti vuole bene.

VERGINE

Cari Vergine, agosto porta chiarezza. È il momento perfetto per fare ordine, dentro e fuori. In amore, è tempo di bilanci: chi vale la pena, resta. Chi ti frena, forse va lasciato andare. Sul lavoro, idee che sembravano ferme tornano a muoversi. Non cercare la perfezione, cerca la serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: non cercare la perfezione, cerca la serenità.