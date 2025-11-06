Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 6 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 6 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo interessante con molte possibilità di nuovi incontri intriganti: potreste ricevere un invito speciale già domani, 7 novembre, o vivere un momento di complicità inatteso. Capitolo lavoro: con Giove in quadratura tutto richiede maggiore impegno e attenzione, ma fortunatamente la settimana offre nuove risorse, soprattutto nella giornata di venerdì.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 6 novembre 2025), esprimete senza timore ciò che sentite: chi vi ascolta sarà più attento e ricettivo del solito. I rapporti profondi si fortificano. Lavoro? Le stelle scuotono situazioni lavorative stagnanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le tensioni maggiori derivano dal lavoro e rischiano di riversarsi nei rapporti più stretti: cercate di non confondere le due sfere e di evitare discussioni inutili. Marte transita nel segno, risvegliando passione e desiderio di avventure. Lavoro? Ottimo periodo per viaggiare, stringere nuovi contatti e rimettersi in gioco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione alla gelosia e all’irritazione: è importante gestire le emozioni per evitare conflitti, anche in coppie molto unite che ultimamente hanno affrontato problemi economici o dispute familiari. Capitolo lavoro: se condividete responsabilità con parenti o soci, potrebbero sorgere discussioni, soprattutto nelle prossime ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 6 novembre 2025), settimana delicata, specie per chi ha appena affrontato cambiamenti importanti in famiglia o nella coppia. Le giovani coppie o chi ha avuto un figlio sono alle prese con questioni finanziarie o familiari che richiedono tanta pazienza. Lavoro? Qualcuno non ha rinnovato un contratto di lunga data, ma le alternative che si prospettano non entusiasmano ancora del tutto.

PESCI

Cari Pesci, le nuove amicizie che si consolidano in questi giorni, grazie anche alla presenza favorevole di Venere, possono trasformarsi in qualcosa di più profondo. Sono giorni di ripresa emotiva. Lavoro? Con Mercurio e la Luna non troppo benevoli meglio evitare decisioni affrettate o lanciarsi in proposte poco limpide.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: esprimete senza timore ciò che sentite.