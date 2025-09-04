Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 4 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è aria di rinnovamento. Questo mese ti spinge a mettere in chiaro alcune situazioni rimaste in sospeso. Non sarà sempre facile, ma ti sentirai più libero. Sul lavoro potrebbero esserci nuove alleanze, ma attenzione a chi promette troppo: non tutto ciò che luccica è oro. In amore, torna il desiderio di stabilità: anche le coppie più incerte troveranno un punto di equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 settembre 2025), settembre porta un desiderio di rinascita. Alcune sfide affrontate negli ultimi mesi ti hanno reso più forte, e ora sei pronto a ripartire con più coraggio. Sul lavoro si aprono spiragli interessanti, ma dovrai essere paziente: non tutto si concretizzerà subito. In amore torna la passione: se una storia ti ha deluso, ora puoi guardare altrove con occhi nuovi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il tuo spirito libero non si ferma mai, ma questo mese dovrai fare i conti con qualche limite. Non è un ostacolo, ma una lezione: non sempre correre in avanti porta lontano, a volte serve fermarsi per capire la strada giusta. Sul lavoro piccoli ritardi, ma nulla che non si possa superare. In amore, invece, emozioni forti: chi è solo può vivere un incontro che accende nuove speranze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese ti vede concentrato su obiettivi concreti. Sei abituato a costruire passo dopo passo, ma ora senti che è il momento di osare un po’ di più. Sul lavoro arrivano opportunità che richiedono coraggio. In amore c’è bisogno di chiarezza: chi ha trascurato i sentimenti dovrà recuperare terreno, chi è in coppia può fare progetti più seri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 settembre 2025), il tuo segno non ama i vincoli, e settembre non fa eccezione. La libertà è importante, ma attenzione a non trasformarla in distacco. Sul lavoro ci sono cambiamenti che possono rivelarsi positivi, purché tu sappia adattarti con creatività. In amore torna il desiderio di novità: i single possono vivere incontri fuori dal comune, mentre chi è in coppia deve cercare di sorprendere il partner.

PESCI

Cari Pesci, questo mese porta emozioni intense. Sei più sensibile del solito, ma anche più ispirato: un progetto creativo o personale può finalmente prendere forma. Sul lavoro ci sono ancora incertezze, ma la tua intuizione ti guiderà bene. In amore, Venere porta dolcezza e occasioni: i legami stabili si rafforzano, mentre i single potrebbero vivere un incontro che tocca corde profonde.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: settembre ti mette alla prova con nuove responsabilità. Se negli ultimi mesi ti sei sentito frenato, ora c’è un vento diverso che spinge le tue vele. Attenzione però: l’energia non va dispersa. Non correre dietro a tutto, scegli bene le battaglie e vedrai che già dalla metà del mese alcune soddisfazioni, anche professionali, inizieranno a concretizzarsi.