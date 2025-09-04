Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settembre ti mette alla prova con nuove responsabilità. Se negli ultimi mesi ti sei sentito frenato, ora c’è un vento diverso che spinge le tue vele. Attenzione però: l’energia non va dispersa. Non correre dietro a tutto, scegli bene le battaglie e vedrai che già dalla metà del mese alcune soddisfazioni, anche professionali, inizieranno a concretizzarsi. In amore torna la voglia di mettersi in gioco: piccoli gesti potranno diventare grandi conferme.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 settembre 2025), ci sono momenti in cui senti il bisogno di certezze, e questo è uno di quelli. Non ami i cambiamenti bruschi, ma ora ti accorgi che rimanere immobili può significare perdere occasioni. Settembre ti invita a rivedere alcune scelte, soprattutto sul piano del lavoro: piccole novità porteranno più serenità di quanto pensi. In amore, Venere aiuta i rapporti stabili: un chiarimento sincero può rafforzare un legame.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo mese ti vede curioso come sempre, ma più determinato a trasformare le idee in fatti concreti. Basta rimandare: è il momento di agire. Attenzione, però, a non disperdere le energie inseguendo troppe cose insieme. Settembre porta nuovi contatti, amicizie stimolanti e forse anche una proposta inattesa. In amore c’è voglia di leggerezza, ma chi è in coppia dovrà evitare di giocare troppo con il fuoco.

CANCRO

Cari Cancro, hai attraversato settimane di pensieri profondi, ma ora arriva una luce nuova. Non tutto è risolto, ma si apre un varco che ti permette di guardare avanti con fiducia. Sul lavoro occorre pazienza: alcune conferme arriveranno solo verso la fine del mese. In amore torna l’intensità: chi è solo può fare un incontro importante, chi è in coppia sentirà il bisogno di maggiore complicità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 settembre 2025), sei protagonista, ma anche un po’ affaticato. La tua energia è forte, ma non puoi sostenere sempre tutto da solo. Questo settembre ti invita a chiedere e a delegare, perché circondarsi di persone valide è un punto di forza. In amore ci sarà passione, ma anche qualche tensione: chi vuole vivere emozioni forti dovrà evitare discussioni banali. Attenzione alle spese: meglio essere prudenti.

VERGINE

Cari Vergine, il mese parte con una marcia in più. Settembre è il tuo regno: precisione, organizzazione, voglia di costruire. Molti progetti possono prendere forma concreta. Sul lavoro arrivano conferme che ti danno sicurezza. In amore, chi è in coppia può pensare a un passo importante, mentre i single devono abbandonare la diffidenza: le occasioni non mancano, basta lasciarsi andare un po’ di più.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il mese parte con una marcia in più. Settembre è il tuo regno: precisione, organizzazione, voglia di costruire.