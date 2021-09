Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 30 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, preparatevi ad affrontare una giornata davvero strana e per certi versi confusionaria, ma non temete perché presto ci saranno novità positive e in fondo nulla è ancora deciso. Insomma, potrete presto risolvere i problemi che al momento vi affliggono. Non sarà difficile. Intanto mantenete la calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (30 settembre 2021), si prospetta una giornata nella quale fare attenzione a non spendere oltre il previsto se non volete trovarvi in difficoltà a livello economico. Anche in amore ci sono tensioni con il partner, parlatevi e chiaritevi. Dovete trovare un giusto equilibrio.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata positiva, con tante stelle che vi proteggono: cercate di approfittarne e rimboccarvi le maniche. Il mese di ottobre sarà quello della vostra ripartenza e del definitivo riscatto: rimboccatevi le maniche e fatevi trovare pronti. Se qualcosa non va come vorreste, non prendetevela con chi vi circonda.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una giornata nella quale cercare di chiarire eventuali incomprensioni con il partner o con i vostri colleghi e superiori. Essere onesti e parlarsi con chi vi circonda è fondamentale per andare d’accordo e risolvere potenziali litigi. Mantenete la calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 settembre 2021), venite da un mesetto davvero complicato e con le stelle che non vi hanno soccorso. Finalmente le cose inizieranno ad andare per il verso giusto, quanto meno in amore. Bene così. Sul lavoro cercate di non fare il passo più lungo della gamba.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è dissonante e questo potrebbe causarvi qualche discussione con chi vi circonda. In particolare con il partner potrebbero esserci lamentele e questioni da risolvere. Sul lavoro siete in fiducia e non vedete l’ora di rimettere le cose a posto. Potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: il mese che sta per iniziare vi vedrà assoluti protagonisti.

