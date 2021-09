Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 30 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete single da tanto tempo e questo inizia un po’ a pesarvi. Vorreste avere una persona accanto e anche se avete la famiglia e gli amici, è come se vi mancasse qualcosa per sentirvi completi. Uscite e conoscete gente nuova. Dovete superare un blocco che vi rende pessimisti verso il mondo e troppo chiusi in voi stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 settembre 2021), per voi si prospetta una giornata nella quale vi sentite liberi di dire ciò che pensate senza problemi. Quello che pensate passa direttamente dalla vostra testa alla bocca: attenzione però perché non tutti potrebbero apprezzare questa sincerità, ma non avete paura del giudizio altrui. Bene il lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà una giornata sottotono perché alcuni progetti, sia sul lavoro che in amore, subiranno dei rallentamenti. Non abbattetevi e non demoralizzatevi, i contrattempi d’altronde fanno parte della vita e dovete saperli accettare. Semmai parlate con il partner e risolvete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata all’insegna di incomprensioni e litigi difficili da chiarire e risolvere. Questo vale sia sul lavoro che in amore. Cercate allora di mantenere la calma e non strafare, attendendo piuttosto periodi migliori. Già il weekend sarà all’insegna di un maggiore relax.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 settembre 2021), nelle ultime settimane potrebbero esserci stati dei conflitti con il partner che non sarà facile risolvere. Così il rapporto si è un po’ raffreddato e questo vi fa molto soffrire, ma non temete perché le stelle presto vi sorrideranno. Sul lavoro siate più consapevoli delle vostre qualità.

PESCI

Cari Pesci, Luna e Venere sono favorevoli e ne potete certamente approfittare: potete infatti dimenticare le difficoltà vissute negli ultimi tempi sia in amore che sul lavoro e recuperare slancio. Datevi la giusta carica e fregatevene se qualcuno proverà a mettervi i bastoni fra le ruote, magari solo per invidia.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene.

