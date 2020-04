Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 30 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 30 aprile 2020 – vivrete una giornata molto positiva, per cui approfittatene per portare avanti i vostri progetti. Venere infatti è positiva, per cui l’amore ne gioverà e vivrete grandi esperienze. Sul lavoro se avete delle idee a cui tenete e che ritenete valide, fatevi valere. Nuove opportunità alla finestra, non fatevi prendere dall’agitazione.

TORO

Cari Toro, agitazione in amore per il vostro segno. Attenzione in particolare nei rapporti con Leone e Acquario, potrebbero infatti esserci diversi problemi, per cui cercate di mantenere la calma. Ottime stelle invece per quanto riguarda il lavoro: dopo un periodo difficile, riuscite a recuperare e riprendere in mano la vostra vita.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – giovedì di fine aprile – secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovreste approfittarne per rilassarvi un po’. Siete infatti sempre tesi e nervosi, anche a causa di questa quarantena. Eppure gli impegni non mancano, ma il lavoro non deve condizionare troppo la vostra vita. Bene l’amore, portate avanti progetti ambiziosi con il partner.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi vivrete ottime sensazioni ed emozioni dal punto di vista lavorativo. Se ci sono nuovi amori, cercate di coccolare il partner un po’ di più. Se invece ci sono tensioni nella coppia, cercate di recuperare il rapporto. Mantenete la calma dal punto di vista lavorativo, e se dovete prendere decisioni importanti, attendete ancora qualche giorno.

LEONE

Cari Leone, quella di oggi (giovedì 30 aprile) è una giornata davvero positiva per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Se avete avuto tensioni e discussioni con il partner, è il momento di parlarvi a quattrocchi e chiarire. Se invece pensate che la storia sia giunta al capolinea, voltate pagina e magari apritevi a nuove emozioni e conoscenze. Bene chi lavora nel commercio.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede un po’ di tensioni nei rapporti con il partner. D’altronde questo mese di aprile è stato piuttosto complesso dal punto di vista sentimentale. Adesso è il momento di recuperare. Attenzione soprattutto se state vivendo due storie parallelamente. Sul lavoro è il momento di prendere decisioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata al top specie in amore, bene anche il lavoro.

