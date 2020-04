Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 30 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, non dovete per forza essere buoni e diplomatici con tutti e in ogni occasione, soprattutto se l’atteggiamento di qualcuno vi fa uscire dai gangheri. Cercate di parlare chiaro e la vostra sincerità sarà più apprezzata di una falsa gentilezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, qualche problema di coppia sta mettendo a repentaglio la vostra serenità, ma se un disagio c’è va affrontato e non nascosto come polvere sotto al tappeto. Sul lavoro potrebbero esserci delle novità, rimanete concentrati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questa fase avete bisogno di stimoli nuovi, di riempirvi di amici, di fare nuove conoscenze. Anche se non è il momento storico più adatto, troverete il modo. Sul lavoro vorreste riuscire a raggiungere alcuni obiettivi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox non è una giornata particolarmente allegra, anzi. Siete molto pensierosi, ma non dovreste dannarvi per cose che ormai appartengono al passato. Dovete concentrarvi solo e unicamente sul presente.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere è dalla vostra parte, potete partire con una nuova relazione o mettere a posto una di vecchia data che stava subendo un appiattimento per via della routine. Cercate di respirare a pieni polmoni un po’ di aria fresca.

PESCI

Cari Pesci, non è una buona giornata, soprattutto per l’amore, vista una certa urgenza di mettere a posto alcuni strappi tra voi e il partner. Cercate, però, di mantenere la calma senza fare passi falsi di cui potreste pentirvi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: in questa fase avete bisogno di stimoli nuovi, di riempirvi di amici, di fare nuove conoscenze

