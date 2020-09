Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 3 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata sarà per voi molto positiva, con possibili colpi di scena in arrivo: sul lavoro preparatevi a novità interessanti, tutto il mese porterà buone opportunità. Prima di accettare, però, valutate con calma pro e contro. In amore se ci sono stati litigi con il partner, è il momento di chiarirvi e ritrovare serenità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi sarà una giornata in cui ritrovare finalmente la pace con il vostro partner. Avete avuto troppe discussioni, ora cercate di chiarirvi. Dal punto di vista professionale avete i tempi stretti perché dovete portare a termine un progetto complesso, non lasciatevi prendere dall’ansia.

GEMELLI

Cari Gemelli, nonostante l’estate sia ancora in corso, benché agli sgoccioli, sentite una forte stanchezza e avreste proprio bisogno di una pausa. Le coppie in crisi adesso però devono recuperare, soprattutto se avete avuto qualche litigio. La Luna dissonante crea qualche problema in campo professionale, ma niente di allarmante. Avete le carte in regola per fare bene.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi se c’è una persona che vi interessa approfittate del favore delle stelle e dichiaratevi. D’altronde non avete nulla da perdere. Lanciatevi dunque in una nuova avventura, trovando un po’ di coraggio. Necessaria una mediazione sul lavoro: le difficoltà non mancano, ma mantenete la calma.

LEONE

Cari Leone, giornata davvero positiva per il vostro segno, grazie al favore delle stelle. Dovete soltanto mettervi di più alla prova e avere fiducia in voi stessi. Sul lavoro ci sono troppe incomprensioni passate che a causa del vostro carattere orgoglioso non riuscite a mandare giù. Cercate di mediare e chiarirvi, in particolare con i colleghi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi in questa giornata sarà protagonista il cuore. Ultimamente in amore ci sono state diverse tensioni e discussioni, adesso potete finalmente recuperare e ritrovare fiducia in voi stessi. Sul lavoro avete progetti ambiziosi in cantiere: è il momento di concretizzarli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: le coppie che hanno vissuto un periodo di crisi torneranno a sorridere.

