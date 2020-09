Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 3 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata in cui sarà necessaria una certa prudenza in amore: cercate allora di evitare discussioni e conflitti, specie in amore e soprattutto per le coppie che ancora non sono solide. Sul lavoro è probabile che avrete ancora qualche conflitto da affrontare, specie con colleghi che vi vogliono mettere il bastone fra le ruote. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox questa sarà una giornata davvero piacevole e serena, in cui portare avanti i vostri progetti. Approfittatene anche per togliervi qualche sassolino dalla scarpa: se avete qualcosa da dire ditela senza farvi troppi problemi. Per i single in vista nuovi incontri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata all’insegna della tensione e del nervosismo. Cercate di non riversate sulla coppia i problemi del lavoro, per non litigare inutilmente con il partner. Contate fino a dieci prima di aprir bocca, altrimenti potreste pentirvene. Sul lavoro le cose migliorano dopo un periodo di stasi: riprendete in mano la vostra carriera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete finalmente più tranquilli e sereni, e potrete affrontare al meglio la giornata lavorativa. Il weekend porterà in dote ambiziosi progetti, ma prendetevi del tempo per voi stessi e per la coppia: avete bisogno di distrarvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata piuttosto tesa in amore: potete discutere a causa di qualche contrattempo, l’importante è fare pace. Parlatevi dunque e cercate di chiarirvi. Sul versante professionale siete molto produttivi e avete ambiziosi progetti in mente, occhio soltanto ai rapporti conflittuali con i Leone.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata interessante, soprattutto per i single: potrete fare nuovi incontri e rimettervi così in pista dopo un lungo periodo di stasi. Sul lavoro arrivano buone occasioni di rinnovo, specie per chi ha un contratto a termine in scadenza. Date sempre il massimo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata positiva, in arrivo tante belle novità.

