Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 28 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi sarete spinti a riflessioni importanti. Siete davvero felici nella vostra relazione di coppia o la state portando avanti solo perché non avete il coraggio di stare da soli? Indagate bene nel profondo del vostro animo e, nel caso, abbiate il coraggio di fare una scelta difficile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna oggi non è delle migliori e vi suggerisce di rimandare degli impegni o alcuni incontri a cui tenete particolarmente. Con il partner ci potrebbe essere qualche incomprensione, mentre sul lavoro è un periodo ricco di cambiamenti e, dunque, qualche preoccupazione è più che normale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è una giornata in cui riuscirete a trovare un punto d’incontro con il partner, giungendo a un compromesso importante per impostare la vostra vita futura. Sul lavoro vi sentiti carichi di responsabilità e questo vi scompensa un po’.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi dovreste concentrarvi a togliere un po’ di difficoltà dalla vostra vita, a rimuovere alcuni ostacoli, concreti o astratti, che si frappongono tra voi e la realizzazione di alcuni progetti importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, è il lavoro il vostro unico pensiero degli ultimi giorni. Volete stabilizzarvi e non avete altro in testa che questo. Potrete portare a termine un progetto importante, però, anche senza trascurare il resto della vostra vita.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox oggi è una giornata nervosa, sia in amore che sul lavoro, dove dovreste cercare di fare chiarezza con qualcuno che continua a confondervi le idee. Con il partner è necessario un confronto più sano e meno irruento.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: è una giornata in cui riuscirete a trovare un punto d’incontro con il partner, giungendo a un compromesso importante per impostare la vostra vita futura.

