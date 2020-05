Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, vi siete ripresi da un periodo difficile e ora è il momento di ingranare nuovamente la marcia. Soprattutto in amore, infatti, potete finalmente ottenere risposte importanti. Se avete dei dubbi, cercate di capire quali sono i veri sentimenti del vostro partner. In generale calma e prudenza, soprattutto nei rapporti interpersonali. Sul lavoro affidatevi al vostri istinto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi in questo periodo siete particolarmente sotto stress e nervosi, cercate di mantenere la calma e non prendervela inutilmente. A peggiorare le cose è la Luna dissonante, per cui fate attenzione nei rapporti con le persone a cui volete bene. Ottime prospettive sul lavoro, seguite il vostro istinto.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi, 28 maggio 2020, siete davvero pieni di energia in amore, per cui sfruttate questo quadro astrale positivo. Chi è single potrebbe incontrare l’anima gemella. Sul lavoro le cose pian piano migliorano, ma a breve vi aspettano sfide importanti.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox questa sarà per voi una giornata davvero positiva, anche se solo nel medio e lungo termine ne vedrete gli effetti e i benefici. Se siete single, approfittatene per fare nuovi incontri. Sul lavoro riuscite finalmente a risolvere diversi problemi, ma occhio alle vostre finanze.

LEONE

Cari Leone, la giornata di oggi, 28 maggio 2020, è davvero positiva per voi, in quanto avete la Luna nel segno. Sfruttatela soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali: avete infatti ritrovato la voglia di amare. Sul lavoro, dopo un lungo periodo di stasi, è finalmente arrivato il momento di ripartire.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è il momento di recuperare sul fronte delle relazioni interpersonali, sia in amore che nelle amicizie o in famiglia. Se ci sono dei problemi, parlatevi e provate a chiarire. Sul fronte lavorativo è il momento di ripartire, soprattutto se avete lasciato questioni in sospeso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornata davvero positiva, anche se ne percepirete gli effetti solo in un secondo momento. Bene sia l’amore che il lavoro.

