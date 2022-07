Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 28 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sta scomparendo qualche ansia che vi siete portati dietro negli ultimi tempi. Per quanto riguarda il lavoro, man mano che l’anno si appresta ad entrare nella seconda metà la vostra condizione migliora. Ricaricate le pile in vista della ripartenza autunnale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 luglio 2022), la fine del mese si profila interessante in amore, potreste arrivare a vincere una sfida importante… Approfittate di questa giornata per recupere energie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna è dalla vostra parte, gli incontri possono funzionare. Attenzione agli sbalzi di temperatura e ai colpi di calore. Conferme di lavoro in arrivo e voi vi sentite più liberi. Insomma, siete in grado di togliervi belle soddisfazioni, come meritate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di essere più pratici, specie per le coppie che hanno dovuto tirare maggiormente la cinghia negli ultimi tempi. Cercate di conciliare le varie esigenze. Non potete pensare di fare tutto da soli o senza l’aiuto di una persona cara.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 luglio 2022), giornata da prendere con le molle. Vi sentite presi in giro da qualcuno oppure c’è una persona a cui piace farvi perdere tempo. Potreste accusare un po’ di mal di testa.

PESCI

Cari Pesci, giornate favorevoli se dovete parlare di amore. Se c’è un piccolo problema potrete superarlo. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto impegnati quindi organizzatevi a dovere. Siete anche stanchi, ci vorrebbe un sonno ristoratore…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la fine del mese si profila interessante in amore. Può essere il momento buono per incontrare l’anima gemella o chiarire malintesi con il partner.