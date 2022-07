Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quello in arrivo per l’amore non sarà un giorno facile. Se siete alle prese con un ex che magari vi ha già creato problemi in passato prestate grande attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, rallentate ma non perdete le speranze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 luglio 2022), in amore volete mettere in gioco la relazione che state vivendo forse solo per gioco o magari per dispetto? La serata si profila sottotono, cercate di non agitarvi troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, non prendete tutto di petto e non affrontate le questioni in maniera esagerata. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate le trattative di 24 ore. State più attenti a cosa mangiate, potreste rimetterci in salute. Non ne vale proprio la pena.

CANCRO

Cari Cancro, siete motivati, pronti all’azione mentre sul lavoro si va verso un futuro di cambiamenti. Dal punto di vista della salute siete in pieno recupero ma non fate le ore piccole. Riposo. Avete bisogno di staccare la spina e ricaricare le pile. D’altronde l’estate serve anche a questo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 luglio 2022), in queste ore avete la luna nel vostro segno e avete voglia di amare. Quindi cosa aspettate, mettetevi in gioco! Un consiglio? Riposate di più. Avete bisogno di ricaricare le pile.

VERGINE

Cari Vergine, la fine del mese sarà di gran lunga migliore rispetto all’inizio. Nelle prossime ore saranno fortemente favoriti gli incontri. Coraggio, buttatevi! Potete ottenere grandi cose. Dovete solo osare un po’ di più.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la fine del mese sarà di gran lunga migliore rispetto all’inizio.