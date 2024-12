Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 dicembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 dicembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’ingresso del sole in capricorno nel corso delle prossime ore potrebbe portare qualche piccola tensione nel rapporto e bisognerà stare attenti, bene evitare complicazioni. Capitolo lavoro: possibile qualche piccola disputa, cercate di mantenere la calma, i legami professionali che hanno base solide sono salvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 dicembre 2024), rimettetevi in gioco nel corso delle prossime ore! Un improvviso risveglio della vita sentimentale può essere segnato da una telefonata improvvisa. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di controllare le spese, troppi i soldi in uscita.

GEMELLI

Cari Gemelli, avanti con coraggio! Quelle che state vivendo sono giornate migliori… Provate attrazione per situazioni che non sono del tutto tranquille. Capitolo lavoro: bisogna recuperare soldi perché le spese per la casa, per i figli sono state troppe…

CANCRO

Cari Cancro, c’è chi sta prendendo tempo valutando l’inizio di una nuova storia d’amore. Già dagli inizi di questo mese, pur sentendo un forte trasporto per una persona, siete sempre sul chi va là. Lavoro? Molti si sono dati un termine… se entro la primavera del prossimo anno non arrivano certe conferme si cambia aria.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 dicembre 2024), sta per iniziare un anno, il 2025, che vi troverà protagonisti di parecchie scelte, così come siete rimasti fermi per tanto tempo adesso tutto riparte improvvisamente! I soldi potrebbero servire anche per cambiare casa.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso di queste ore di natale se ci sono questioni da chiarire sarebbe meglio parlarne… Le storie d’amore che, comunque, sono basate su una buona intesa vanno avanti, arriva un periodo di riferimento. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va bene, ma non bisogna pretendere troppo sul piano economico con mercurio ancora contrario.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: rimettetevi in gioco! Un improvviso risveglio della vita sentimentale potrebbe portare novità.