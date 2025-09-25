Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, senti di avere una marcia in più. È un momento in cui l’energia torna a salire e la voglia di fare si fa sentire forte. Se hai dovuto sopportare ritardi o frustrazioni negli ultimi mesi, adesso è il momento di reagire. Sul lavoro possono arrivare chiamate importanti o conferme che aspettavi da tempo. In amore, più passione: se sei single, potresti conoscere una persona che ti colpisce per il suo entusiasmo; se sei in coppia, piccoli battibecchi possono rafforzare il legame, purché tu eviti di essere troppo impulsivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 settembre 2025), Venere è dalla tua parte e questo porta nuove emozioni nel cuore. Se ci sono state tensioni, adesso puoi trovare un punto di equilibrio: il dialogo funziona meglio. Sul lavoro, qualche piccolo intoppo non deve farti perdere la pazienza: le risposte arrivano, ma serve costanza. È un buon momento per iniziare a programmare progetti a lungo termine, specialmente quelli legati a casa o finanze.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana brillante: hai voglia di uscire, di scoprire cose nuove e di metterti in gioco. Se stai aspettando una risposta lavorativa, potrebbe arrivare una chiamata che ti mette di buon umore. In amore, momento interessante: se sei solo, incontri favoriti soprattutto nei primi giorni della settimana; se sei in coppia, c’è voglia di progettare qualcosa insieme, un viaggio o una piccola avventura.

CANCRO

Cari Cancro, ti senti un po’ più sensibile del solito, ma questa emotività può diventare un punto di forza. È un buon momento per chiarire questioni rimaste in sospeso, sia in famiglia che in amore. Attenzione solo a non richiuderti nel guscio se qualcosa ti turba: parlane. Sul lavoro, la seconda parte della settimana porta nuove prospettive. Weekend ideale per un po’ di relax e per ritrovare il sorriso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 25 settembre 2025), questa è una settimana in cui puoi davvero farti notare. Energia e carisma sono al massimo, e tutti si accorgono di te. Se hai un progetto in mente, è il momento di presentarlo: troverai ascolto. In amore, chi è single può vivere un colpo di fulmine, mentre le coppie riscoprono complicità e passione. Attenzione solo all’orgoglio: se c’è da fare un passo verso la persona amata, fallo senza paura.

VERGINE

Cari Vergine, un po’ di confusione nella testa, ma nulla che non si possa risolvere con una buona organizzazione. Il lavoro ti chiede concentrazione e forse anche qualche straordinario, ma i risultati arriveranno presto. In amore, potresti sentirti in bilico tra desiderio di stabilità e voglia di cambiamento: chiarisci cosa vuoi davvero. Giornate migliori verso il weekend, con maggiore serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: questa è una settimana in cui puoi davvero farti notare. Energia e carisma sono al massimo, e tutti si accorgono di te.