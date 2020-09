Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 24 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete indecisi. Oggi più che mai. Sopratutto chi deve prendere una decisione in ambito amoroso, sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, se avete fatto delle richieste e le risposte ancora non sono arrivate potreste arrabbiarvi e non poco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 23 settembre 2020 – per voi si prospetta una giornata positiva per l’amore. Cercate di rimandare al prossimo mese i problemi e le discussioni. Sul fronte del lavoro, c’è ancora qualche difficoltà da superare. Fatelo il prima possibile.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi Venere è favorevole: siete pronti per fare scelte importanti. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno in questi giorni avrà dei dubbi su un progetto da portare avanti. Sul futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox, la Luna è nel vostro segno zodiacale. E questo vuol dire solo una cosa: periodo positivo per l’amore. Sul fronte del lavoro, avete qualche piccola tensione da superare. Analizzate tutte le vostre possibilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 24 settembre 2020 – se c’è una persona a cui tenete è arrivato il momento di parlare dei progetti in vista di ottobre. Per quanto riguarda il lavoro, ora è probabile che voi possiate accettare un buon compromesso. Una via di mezzo.

PESCI

Cari Pesci, a fine mese vivrete un periodo interessante per l’amore. Ma quella di oggi sarà una giornata di recupero per i nati sotto questo segno. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete risolvere un problema. Ma anche qui: la fine del mese sarà decisamente migliore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Vergine: periodo di ripresa sia in amore sia sul lavoro. Lo aspettavate da tempo.

