Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 24 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata stancante in amore. Cercate di non parlare e di non agitarvi troppo. Nervosismi anche sul lavoro: se ci sono stati degli scontri, oggi sarà complicato chiarire e trovare un accordo…

TORO

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi ci saranno problemi irrisolti in amore, è il caso di chiarire e di farlo rapidamente. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività indipendente lavorate di più. Forte preoccupazione per le entrate che scarseggiano… Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta un fine settimana intrigante. Qualcosa di nuovo in arrivo. Sul fronte lavoro, si prospetta una giornata positiva. Qualcosa sta cambiando in meglio e ne siete consapevoli ma non date nulla per scontato.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna non è dalla vostra parte e si vede: il nervosismo non vi manca… Qualche problema lo vivranno le coppie che già negli ultimi mesi hanno discusso. Dovete chiarire, ma fetelo con calma e tranquillità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – giovedì 24 settembre 2020 – c’è positività in amore, situazioni belle potrebbero nascere anche durante la giornata di oggi, 23 settembre 2020. Per quanto riguarda il lavoro non esitate di fronte alle nuove proposte. Non vi scoraggiate.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è favorevole e questo aiuta a recuperare i rapporti. Buone notizie anche per le coppie che hanno avuto difficoltà e che hanno resistito nella prima parte dell’anno. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo per chi è rimasto fermo. Da lunedì 28 settembre Marte sarà favorevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: si prospetta un weekend interessante. Le cose stanno andando per il meglio.

