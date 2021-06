Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 24 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le piccole perplessità in amore scompariranno e ci sarà modo di recuperare il terreno perso di recente. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta una giornata tranquilla. Attenzione però: nel pomeriggio potrebbero esserci discussioni. Cercate di mantenere la calma e non isolarvi inutilmente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (24 giugno 2021), se ci sono stati problemi in amore, ora si può recuperare. Se avete dato un ultimatum a qualcuno entro la fine del mese vorrete ricevere una risposta, è il caso di darsi da fare pur mantenendo la calam. Capitolo lavoro: la fine del mese porta novità interessanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di domani potrebbero esserci delle discussioni, mantenete la calma e non agitatevi. Anche le coppie che si amano da tempo potrebbero risentirne un po’. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono incontri promettenti in vista. Potrete dare finalmente una svolta alla vostra vita.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata sottotono e all’insegna della tensione. Se avete discusso con il partner, prestate attenzione al pomeriggio… Capitolo lavoro: durante la serata potreste rincasare davvero stanchi: il periodo però vi suggerisce di non mollare. Non ora. In estate avrete modo di riposare e staccare la spina.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (giovedì 24 giugno 2021), si prospetta una giornata se avete vissuto una separazione ora potrete guardare al futuro con occhi nuovi. Superato il dolore iniziale, infatti, potete rimettervi in pista. Per quanto riguarda il lavoro, siete entrati in competizione con voi stessi: avete limiti da superare.

VERGINE

Cari Vergine, durante le ore della mattinata accuserete una certa stanchezza, tuttavia la serata vi porterà ad un recupero psico-fisico anche per le relazioni nate da poco. Lavoro? Se vorrete riuscirete ad essere sempre in anticipo rispetto agli altri: avete una grande capacità di trasformare le cose negative in positive.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: buona giornata dal punto di vista sentimentale. Bene il lavoro.

