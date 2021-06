Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 24 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa giornata sarà altalenante: la mattina di oggi sarà migliore del pomeriggio. Se in amore ci sono stati problemi, sarà possibile recuperare a partire dalla giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, le attività in crisi potranno ripartire dopo un periodo difficile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (24 giugno), la giornata è ottima a livello sentimentale. Se dovete parlare d’amore fatelo ora, immediatamente: le persone che non vi danno retta saranno messe sotto accusa… Capitolo lavoro: in questi giorni siete troppo in cerca di una soluzione che non arriva. Calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se c’è una persona che vi interessa, cercate di riflettere, non buttatevi a capofitto come sempre. Meglio non prendere scelte e decisioni affrettate. Per quanto riguarda il lavoro, in questo momento purtroppo non potete pretendere tanto, se avete già un impiego, tenetevelo stretto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata sarà decisamente positiva. La Luna nel pomeriggio entrerà nel vostro segno. Attenzione però: andrà a formare un’opposizione con il Sole, previste giornate in cui non tutto sarà chiaro. Per quanto riguarda il lavoro, per quelli che sono in proprio può essere il momento di fare una scelta autonoma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (24 giugno), si prospettano giornate positive! Da domenica 27 però sarà meglio andarci piano con l’amore. Capitolo lavoro: non sottovalutate una proposta. Potrebbero arrivare ottime opportunità, soprattutto per chi è in cerca di nuove avventure.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta in amore una serata migliore rispetto alla mattinata. Buone notizie con i nati sotto il segno del Capricorno perché si può trovare una bella complicità. Per quanto riguarda il lavoro, giornata promettente per chi lavora in proprio o a contatto con il pubblico. Dopo un periodo difficile, è il momento di ripartire.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: state per vivere giornate importanti.

