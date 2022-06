Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non strafate troppo al mattino, recupererete in serata. La giornata infatti parte sottotono. Sarebbe il caso di darsi da fare ed evitare le polemiche sul lavoro. Perché dovete essere sempre quelli più pesanti e a cui non va mai bene nulla? Cercate la via del dialogo e la diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 giugno 2022), chi vive qualche tensione emotiva, dovrà cercare di superarla. Cercate di capire cosa volete davvero. Se una relazione non è più solida, meglio lasciarsi per sempre e voltare pagina. Evitate i conflitti anche sul lavoro, rischiate di dire qualche parola di troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata che si apre bene, mentre al pomeriggio le cose non andranno come avreste voluto. Meglio evitare dei conflitti sul lavoro. Se ci sono dei contrasti, saprete risolverli e correggerli. Non scoraggiatevi perché la luce in fondo al tunnel è vicina.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 23 giugno – è piuttosto confusa soprattutto al mattino, ma nel pomeriggio migliorerà. Progetti nuovi in vista sul lavoro, ma non strafate. Avete anche bisogno di rilassarvi e ricaricare le pile. Non è il caso di prendersela se qualcosa non va come vorreste. Meglio limitarsi all’essenziale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 giugno 2022), qualche novità per i sentimenti potrebbe affacciarsi in giornata. Potreste conoscere nuove persone o lanciarvi in nuove avventure. Anche solo di una notte. Sul lavoro potete lanciarvi in nuovi progetti.

PESCI

Cari Pesci, in amore dovete fare attenzione perché non tutto sta andando secondo i piani. In questi ultimi giorni di giugno sarete molto attenti ai dettagli. Periodo positivo per fare una proposta sul lavoro. Magari è arrivato il momento di chiedere un aumento, visto che state dando il massimo e portando ottimi risultati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: lanciatevi in nuove avventure in amore.