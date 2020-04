Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox vi vede in recupero. L’inizio settimana è stato pesante per voi, per fortuna avete ritrovato la vostra grinta, non mancherà occasione di far sentire la vostra voce a chi di dovere, soprattutto a chi vi aveva sottovalutato. Da sabato potrebbe esserci un cambiamento anche in amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle in questi giorni dovrete aprire gli occhi e prestate attenzione soprattutto ai rapporti con Leone e Acquario. Potreste perdere la pazienza in questo periodo, evitate di complicare una situazione che non è già rosea di suo, piuttosto provate a parlare civilmente e, se vi riesce, ricominciate da capo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede pronti a lottare per ciò che vi spetta, siete entrati in una fase di rinascita non soltanto professionale, ma soprattutto emotiva. In amore avrete dei conflitti da superare, ma con la buona volontà e con la forza dell’amore sarete in grado di lasciarvi alle spalle questa tempesta. Occhio soltanto all’opposizione di Venere che in questi giorni non risparmierà il vostro segno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, arriva una vittoria per voi, già la vedete ben stagliata all’orizzonte, ma in questi giorni potrebbero arrivare anche delle soluzioni ai vostri problemi, dovete soltanto portare pazienza. Non tutti possono avere le idee ben chiare, l’indecisione è una vulnerabilità dell’essere umano, quindi dovete anche essere in grado di perdonare. Questo è un periodo di valutazioni, chi sta pensando di allargare famiglia potrebbe essere ancor più pensieroso nel weekend.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle l’amore procede bene, non sarà il cuore a darvi problemi in questo periodo, perché il palcoscenico sarà pienamente occupato dal lavoro. Prendete tutto con le pinze, evitate battibecchi e soprattutto d’inimicarvi il capo. Alcuni di voi vorrebbero cambiare aria, in questo periodo purtroppo non si può.

PESCI

Cari Pesci, con Venere dissonante dovrete parlare in modo chiaro e pulito alle persone che vi stanno attorno, non vi possono leggere nella testa, se c’è qualcosa che non va meglio parlarne. Per voi non è facile gestire le emozioni, soprattutto quelle negative, e tendete a chiudervi in voi stessi, in questo periodo però è meglio buttare fuori quello che vi ferisce.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: arrivano delle vittorie per voi, finalmente troverete una soluzione ai vostri mali.

