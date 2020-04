Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la Luna tocca il settore finanziario, per voi non è un periodo molto florido, ma a breve potrebbero partire nuovi progetti che alimenteranno non soltanto il vostro portafogli, ma anche la voglia di lavorare, ultimamente piuttosto latitante. Occhio a non esporvi troppo, tenete per voi parole e pensieri in questo periodo, soprattutto in amore dove l’equilibrio è troppo precario.

TORO

Cari Toro, la Luna attiva è molto importante in questo periodo per il vostro segno, favorevole anche Giove, nel weekend potreste vivere situazioni più intense, soprattutto con i rapporti interpersonali. Il guru delle stelle vi consiglia di iniziare a pensare al futuro in modo concreto, la nascita di nuovi rapporti sentimentali in questo periodo è favorita da Giove.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore dovete tenere gli occhi ben aperti in questo periodo, non desiderate una persona irraggiungibile, chi è già impegnato potrebbe essere off limits per voi. Chi sta vivendo un periodo complicato in amore dovrebbe rivalutare la propria posizione: vale la pena portare avanti una storia che causa soltanto dolore? Anche nel campo professionale state affrontando diversi problemi, Saturno in trigono però vi spinge a non avere paura, vedrete che entro giugno i problemi di natura professionale sfumeranno.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle potrete contare sul supporto della Luna, anche con Giove in opposizione. Potete tirare un sospiro di sollievo, ma non per tutto, qualcuno vuole tirarvi giù, ma rispetto ai mesi precedenti avete ritrovato confidenza in voi stessi e siete pronti a ripartire.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox avete bisogno di ritrovare il vostro indiscusso coraggio, nessuno è perfetto e anche il vostro segno può inciampare in qualche errore di percorso, l’importante è non buttarsi giù e ritrovare la voglia di mettersi in discussione, approfondire tematiche interessanti e allontanare cose e persone che potrebbero invece farvi del male. Non è giusto ingoiare sempre rospi, cercate un compromesso.

VERGINE

Cari Vergine, avrete una grande forza spirituale dalla vostra parte e questo vi spingerà a rafforzare i rapporti interpersonali. Soprattutto nel fine settimana averete voglia di splendere, archiviando tutti i problemi delle precedenti settimane. Potete superare le piccole incomprensioni perché prevale l’affetto nei confronti dell’altro, la famiglia porta con sé un po’ di ombre.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: potete contare su una grande forza d’animo in questo periodo, volete approfondire le questioni di cuore e cercare qualche rassicurazione.

