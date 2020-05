Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 21 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox Ariete e Toro potranno aiutarvi a pensare al futuro in modo più chiaro. Saturno favorevole vi aiuterà a definire i progetti. Chi deve prendere delle decisioni importanti dovrà fermarsi un attimo e prendersi del tempo per riflettere attentamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox la Luna in opposizione potrebbe portare a incertezze, in amore non si respira una bella aria, spesso vi trovate immischiati in discussioni che non avevate preventivato, ma tutto si può risolvere, basta essere sinceri. Quest’oggi prima di parlare magari riflettete un po’ di più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il Sole opposto vi spingerà ad aprire gli occhi e guardarvi di più attorno. Chi da poco ha messo fine a una storia d’amore sarà ancora tormentato dai rimorsi, non sentitevi in colpa, se avete deciso di terminare una relazione è perché per voi era diventata troppo pesante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox la Luna è favorevole, dovreste approfittarne per risolvere i problemi d’amore. I rapporti sono tesi in questo periodo, soprattutto tra genitori e figli. Ma arrivano dei cambiamenti importanti, anche nel lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, amore e amicizia sono le protagoniste di questo periodo per il vostr segno. E la creatività premia, quindi rimboccatevi le maniche. Nel campo professionale potreste imbattervi in qualche problema, ma niente d’impossibile.

PESCI

Cari Pesci, il Sole dissonante crea dei problemi di cuore, negli ultimi tempi avete accusato diversi brutti colpi, siete stressati e nervosi, forse converrebbe prendere una pausa di riflessione da tutto ciò che vi fa star male, a partire dal lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Saturno vi aiuta con i vostri progetti.

