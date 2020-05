Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una giornata importante per i sentimenti, se vi piace una persona non temporeggiate, lanciatevi nella mischia! Organizzate meglio gli impegni e trovate il tempo da dedicare alle questioni sentimentali. Potreste accusare qualche rallentamento nel campo professionale, abbiate pazienza.

TORO

Cari Toro, Luna e Marte sono dalla vostra parte, potrete contare su una ricca dose d’energia. La giornata è positiva, arrivano dei cambiamenti che gioveranno al vostro cuore. Occhio al campo professionale, possibili discussioni potrebbero alterare il vostro sistema nervoso e non è il caso.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete fare quello che ritenete giusto soprattutto in amore. Valutate bene le opzioni che avete al momento, non prendete decisioni affrettate però, godetevi il momento, potete contare anche su una ricca vitalità.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle la Luna è favorevole e vi farà partire con il piede giusto. Siete un po’ suscettibili in questo periodo, evitate ulteriore stress e non lasciatevi provocare da chi conosce i vostri punti deboli. Questa sarà una giornata creativa, sfruttatela appieno.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox in amore potreste avere dei problemi legati a forti dubbi, state vivendo un periodo complicato e il vostro cuore è una tana di confusione, chi sta vivendo una doppia relazione è chiamato a prendere una decisione. Nel campo professionale potreste avvertire una certa pressione.

VERGINE

Cari Vergine, in amore il dialogo è fondamentale, dovete appianare le divergenze, trovare un punto in comune e soprattutto parlare di quello che non funziona, inutile accumulare per poi esplodere. Circondatevi di persone positive. Cambiamenti in arrivo nel lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: la Luna favorevole vi aiuta a partire con il piede giusto.

