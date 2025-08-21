Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 21 agosto potreste sentire il risveglio di tensioni che probabilmente covavano da tempo. Tenete duro ancora per un po’. Venere tornerà favorevole dal 25 del mese. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è davvero dalla vostra parte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 agosto 2025), in amore è in arrivo una fase ricca di possibilità: un’ottima notizia se siete alla ricerca di nuove emozioni o se avete voglia di rimettervi in gioco.

GEMELLI

Cari Gemelli, state attraversando un periodo in cui tutto sembra andare un po’ troppo a rilento. Le tensioni che si sono accumulate nel corso del passato, possono ancora farsi sentire e creare qualche incomprensione con il partner. Le stelle danno una spinta positiva sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, avete la possibilità di lasciarvi alle spalle dubbi e incertezze che hanno pesato sulle relazioni negli ultimi mesi. È importante non rivangare continuamente ciò che vi ha ferito, ma guardate avanti con fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Venere nel segno portano notizie positive.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 agosto 2025), Venere dal 25 di agosto entrerà nel segno, potreste già da ora vivere momenti particolarmente intensi e appaganti con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono favorevoli, bene per i contatti, chi lavora a provvigione avrà successo.

VERGINE

Cari Vergine, questa parte di agosto 2025 vi vede più disponibili a lasciarvi andare rispetto al passato. Le remore che spesso frenano sembrano attenuarsi e dalla seconda settimana, con il favore di Venere, torna la voglia di vivere l’amore in modo pieno e autentico. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle promettono interessanti novità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: questa parte di agosto vi vede più disponibili a lasciarvi andare rispetto al passato.