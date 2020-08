Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 20 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 20 agosto 2020 – sarà una giornata particolare specie in amore: molti di voi potrebbero aver avviato una storiella estiva, ma adesso le vacanze stanno finendo e quindi si avvicina il momento dell’addio. Sul lavoro ci sono invece buone opportunità: coglietele al volo, se non volete pentirvi in futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà una giornata davvero positiva grazie alla Luna in ottimo aspetto, per cui sono favorite le relazioni e i sentimenti. Chi è single potrebbe fare nuovi incontri, mentre chi ha una relazione stabile può chiarire eventuali litigi degli ultimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione a contratti e aspetti legali, potrebbe esserci qualcosa da rivedere o che non va.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi fate attenzione perché sarete parecchio nervosi, a causa della Luna in opposizione e di Mercurio in transito negativo. Cercate di evitare polemiche inutili se non volete litigare con le persone a voi più care. Anche sul lavoro potreste perdere facilmente le staffe. Mantenete la calma.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivrete una giornata molto positiva in amore per le coppie stabili, mentre chi è già in crisi potrebbe vivere nuovi momenti di tensione. Sul lavoro avete l’impressione di fare tantissimo per ottenere poco, ma non temete: presto raccoglierete i frutti dei vostri sacrifici.

LEONE

Cari Leone, giornata da sfruttare al meglio per i single, soprattutto se avete voglia di rimettervi in pista. Sfruttate allora questi ultimi scampoli d’estate per darvi da fare: gli incontri sono favoriti. Sul lavoro inizia un periodo di recupero, ci sono opportunità migliori rispetto al passato.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si apre finalmente una fase di ripresa e di risalita dopo un periodo complicato. Conoscenze e incontri per chi è single sono favoriti, possono nascere delle belle storie, mentre le relazioni in corso possono essere rinvigorite e vivere una nuova primavera. Sul lavoro si possono risolvere alcuni problemi sorti di recente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete single? Rimettetevi in gioco! Sul lavoro inizia un periodo di recupero.

