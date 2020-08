Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 20 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (20 agosto) sarà una giornata all’insegna della tensione nei rapporti di coppia, soprattutto per chi vive una relazione di lunga data. Rimandate le discussioni ai prossimi giorni, se non volete rovinare la storia. Anche per quanto riguarda il lavoro meglio rimandare decisioni e discussioni almeno di 24 ore, quando le stelle saranno più favorevoli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vivrete una giornata piacevole e positiva. A breve potreste vivere delle belle emozioni: la giornata ideale sarà però quella di domenica 23, per cui abbiate ancora un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro si avvicina un periodo di recupero: dimostrate le vostre capacità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi vivrete una giornata davvero favorevole in amore, soprattutto per chi ha una relazione di lungo corso, anche se a volte sarà necessario trovare un compromesso. Cercate di evitare discussioni inutili, specie se di natura economica. Sul lavoro un progetto a cui tenete molto potrebbe partire entro la fine dell’anno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vivrete una giornata favorevole, grazie al transito di Mercurio che potrebbe favorire un incontro o una rappacificazione con una persona a cui tenete molto ma con la quale avete avuto delle discussioni. I cambiamenti sul lavoro alla fine risulteranno vincenti, per cui non abbiate paura ad affrontarli.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi (20 agosto 2020) sarà piuttosto piena di novità sul fronte sentimentale. Dopo un periodo di stasi, in cui avete preferito rimanere da soli, adesso avete ritrovato la voglia di amare. Per cui lasciatevi andare e affogate nella passione e nell’eros. Sul lavoro cercate di non essere impazienti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, per voi si preannuncia una giornata nervosa a causa della Luna in opposizione, mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Anche sul lavoro avrete un po’ di ansia, forse non avrete ancora chiaro il da farsi. Con un po’ di pazienza tutto si aggiusterà.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: favoriti gli incontri per i single. I cambiamenti sul lavoro saranno vincenti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 20 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 20 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 20 agosto 2020