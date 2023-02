Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 2 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questa giornata bisogna promuovere la chiarezza in amore. Per quanto riguarda il lavoro arrivano nuove opportunità interessanti che vi sconvolgeranno, in bene, la vita. Potete ottenere grandi cose. Vedrete che i problemi si risolveranno presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 febbraio 2023), in amore potete recuperare uno strappo vissuto nei giorni scorsi anche se voi faticate a dimenticare le cose. Sul lavoro arrivano belle notizie e se avete qualche richiesta da fare, fatela subito!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tutte le storia nate in questo momento possono avere futuro. Può essere davvero la persona giusta per voi e per costruire qualcosa di speciale insieme. Sul lavoro meglio non fare scelte frettolose ma prendetevi il tempo per capire cosa volete davvero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata è un po’ particolare per l’amore, attenzione a qualche disputa ma non smettete di guardarvi intorno se siete single. Sul lavoro giocatevi bene le vostre carte. Potete dimostrare di che pasta siete fatti e quali sono le vostre capacità. Dovete imparare a mettervi di più in mostra.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 febbraio 2023), in amore c’è qualcosa da risolvere ma nel pomeriggio avrete le idee più chiare sul da farsi. Sul lavoro entro primavera otterrete belle risposte. Basta avere solo un po’ di pazienza.

PESCI

Cari Pesci, questa è una giornata abbastanza sottotono per l’amore ma dal pomeriggio si recupera. Meglio non strafare però se avete a che fare con qualcuno dei gemelli o del sagittario. Sul lavoro non abbiate paura di farvi avanti e avanzare richieste. Vedrete che tutto si aggiusterà e non ci saranno problemi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: per ora ci sono ottime opportunità. Le storie nate in questo periodo hanno ottime prospettive.