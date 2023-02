Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 2 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore potrebbe esserci qualche piccola delusione in questa giornata quindi state attenti ai cambi d’umore. Sul lavoro se ci sono stati problemi di debiti in passato, è arrivato il momento di sanarli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 febbraio 2023), Venere e Marte sono favorevoli quindi è un ottimo momento per fare quel passo in più in amore. Sul lavoro attenzione alle questioni economiche e aspettatevi l’arrivo di diversi impegni importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è vi protegge in questa giornata, soprattutto nelle prime ore del mattino perché dal pomeriggio potrebbe arrivare un po’ di incertezza. Sul lavoro avete voglia di cambiamenti quindi guardatevi intorno fin da ora.

CANCRO

Cari Cancro, in amore c’è qualcosa che non sta andando come vorreste ma per ora bisogna avere pazienza e pensare a ciò che si vuole davvero. Sul lavoro nei mesi primaverili bisognerà prendere delle decisioni importanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 2 febbraio 2023), in amore avete state vivendo un momento di tensione. Saturno è opposto e non riuscite a lasciarvi andare come vorreste con il partner. Sul lavoro bisogna portare avanti i progetti iniziati ma ci sarà spazio per cose nuove in primavera.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore è favorito dalle stelle quindi cercate di non isolarvi. Per quanto riguarda il lavoro il cielo di oggi promette bene e dal 7 del mese ci saranno belle novità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: con queste stelle così splendenti l’amore è favorito.