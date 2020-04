Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 2 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo oggi prevede una giornata davvero complessa per il vostro segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se state vivendo due storie contemporaneamente, forse è arrivato il momento di fare chiarezza e prendere una decisione. Questa situazione infatti non può andare avanti a lungo.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a non stancarvi troppo, perché sono giornate complesse, cercate quindi di non fare più del dovuto. Rilassatevi e approfittate per stare con il partner, d’altronde avete ritrovato quella complicità che sembrava perduta. Cambiamenti in vista sul piano lavorativo: qualcosa potrebbe già muoversi.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è arrivato il momento di fare chiarezza nella vostra vita sentimentale. La sincerità, infatti, è il presupposto fondamentale in una relazione, e se quella manca diventa difficile portare avanti una storia. Sul lavoro potreste ricevere un’inaspettata proposta: se ne vale la pena, coglietela al volo.

CANCRO

Cari Cancro, ultimamente potreste aver avuto più spese del normale e ora vi trovate un po’ in difficoltà dal punto di vista economico. Questo potrebbe portare a qualche tensione all’interno della coppia, possibili quindi litigi con il partner. La Luna comunque è nel segno, per cui cercate di recuperare serenità anche se in questo periodo lo stress e il nervosismo non mancano.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede una fase un po’ sottotono per il vostro segno. Dal punto di vista sentimentale vi sentite un po’ giù di morale, e se siete single non sentite ancora l’esigenza di cercare l’anima gemella. Chi invece è già in coppia potrebbe dover affrontare qualche litigio.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi prevede qualche tensione e litigio in amore. D’altronde avete un carattere molto forte, per cui o si fa come volete voi o siete intransigenti. Se l’amore non è al top, concentratevi allora sul lavoro: dal punto di vista professionale, infatti, otterrete grandi soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: fate chiarezza in amore se ci sono state delle tensioni con il partner in modo da ritrovare serenità.

