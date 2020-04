Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 2 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la Luna è dissonante e quindi dovreste cercare in tutti i modi di assumere un “atteggiamento zen” nei confronti del prossimo ed evitare discussioni. Non siete in grado di affrontarle e rovinereste alcune situazioni. Nel lavoro ci sono acque agitate e voi non sapete nuotare bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vede una Luna molto favorevole per l’amore, quindi godetevi belle emozioni e una giornata all’insegna del romanticismo. Nel lavoro dovete essere un po’ più pazienti e pensare di più alle vostre passioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox oggi dovreste stare alla larga da focolai di discussione, che siano con il partner o con qualche amico che ha criticato qualche vostro atteggiamento. Anche se vi pesa molto, a volte è meglio scusarvi subito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata non sarà delle migliori, con un umore un po’ sottotono e qualche densa ora di apatia. Nel lavoro, però, potrebbe arrivare una novità: non fatevi sfuggire il suo potenziale.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata non scorrerà liscia purtroppo. Avrete qualche difficoltà e contrattempo, e questo distoglierà la vostra attenzione da un sentimento che sta per nascere. Il lavoro vi stressa molto, vorreste prendervi un periodo di ferie e pensare solo a voi stessi.

PESCI

Cari Pesci, l’amore vi stressa, non è lineare e vi sembra di stare sempre a rincorrere un sentimento. Venere sembra volervi mettere continui ostacoli, ma voi non vi lasciate abbattere e proseguite la vostra corsa. Nel lavoro qualche problema con chi vi è superiore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: c’è una Luna molto favorevole per l’amore, quindi godetevi belle emozioni e una giornata all’insegna del romanticismo.

