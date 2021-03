Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 18 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, presto potreste essere chiamati a prendere una scelta importante. In amore se pensate che la vostra relazione sia ormai giunta al capolinea, non incaponitevi e abbiate il coraggio di voltare pagina. Sul lavoro non è un periodo favorevole: se dovete firmare un accordo o prendere decisioni importanti, meglio rinviare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 marzo 2021), per voi si prevede una giornata piuttosto sottotono. Meglio fermarsi un attimo e darsi delle priorità. In amore invece le cose vanno per il meglio. Nel lavoro se cercate un’occupazione stabile dimostrate a tutti le vostre capacità e qualità, soprattutto la diplomazia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il weekend sarà davvero positivo per il vostro segno, per cui organizzate qualcosa di speciale. Se avete un partner, può essere il momento giusto per costruire qualcosa di piacevole insieme. Nel lavoro le cose vanno molto meglio, anche se serve più intraprendenza. Non statevene rintanati, ma siate più ambiziosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi – 18 marzo 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata di grande tensione in amore e nei rapporti con il partner. Magari la lontananza sta raffreddando il rapporto. Il momento di fare chiarezza è giunto: siete davvero soddisfatti della vostra relazione? Se la risposta è no, voltate pagina. Sul lavoro attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi – 18 marzo 2021 – giornata davvero complessa per il vostro segno in amore. Mantenete la calma se non volete litigare costantemente con il partner. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti graduali, anche se vorreste sempre di più. Ma come si suol dire, chi va piano va sano e va lontano. Prima o poi infatti i sacrifici ripagano.

PESCI

Cari Pesci, oggi – 18 marzo 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox, avete un ottimo quadro astrale, soprattutto in amore. Se ci sono stati litigi e discussioni, parlatevi e chiaritevi. Sul lavoro non siete forse soddisfatti di ciò che fate, ma presto arriveranno novità positive. Potete quindi avanzare delle proposte, magari per un aumento.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: preparatevi a un weekend di passione.

