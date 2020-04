Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 16 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è una giornata positiva per l’amore, soprattutto per quegli amori che stanno sbocciando proprio in questo momento. Siete fortunati anche sul lavoro, anche se per raggiungere certi obiettivi occorre maggiore impegno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, sta per affacciarsi un cambiamento radicale della vostra vita, e anche se fa paura dovreste accettare questa svolta inaspettata che sta prendendo la vostra esistenza. Sul lavoro si presentano delle nuove opportunità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox sarà una giornata all’insegna di emozioni e sentimenti, soprattutto per coloro che hanno bisogno di tirare fuori alcuni pensieri e farli diventare azioni concrete. Sul lavoro qualche problema turberà la vostra serenità, ma lo risolverete presto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la vita sentimentale non è la vostra priorità, motivo per cui avete deciso di lasciar perdere per un po’ gli affari di cuore e dedicarvi al lavoro e ai vostri obiettivi professionali.

ACQUARIO

Cari Acquario, è un periodo di trasformazione per le coppie: c’è chi si fortifica e chi si allontana definitivamente. In ogni caso è un momento per rimescolare le proprie carte e domandarsi se si è felici nella vita che si sta conducendo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 aprile 2020

PESCI

Cari Pesci, la giornata è nervosa e agitata. Non ne potete più di questa reclusione ma, come tutti, siete costretti a portare pazienza. Approfittate di questo tempo per ritrovare alcune vostre vecchie passioni o dedicarvi un po’ alla casa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: sarà una giornata all’insegna di emozioni e sentimenti, soprattutto per coloro che hanno bisogno di tirare fuori alcuni pensieri e farli diventare azioni concrete.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE