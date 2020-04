Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 16 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 16 aprile – cercate di evitare il più possibile le discussioni. Non ne vale proprio la pena, perché d’altronde ultimamente avete litigato parecchio con una persona importante ma senza arrivare a una soluzione. Concedetevi una tregua. Le cose iniziano a migliorare sul fronte lavorativo, possibili maggiori guadagni.

TORO

Cari Toro, momento piuttosto difficile per il vostro segno. Siete infatti parecchio nervosi e basta davvero poco per farvi perdere la pazienza. Fate quindi parecchia attenzione alle parole che usate per non rovinare rapporti importanti. Sul lavoro potrebbero crearsi nuove opportunità.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi – 16 aprile – è uno di quei giorni da sfruttare a pieno perché avete un quadro astrale molto positivo. Bene in particolare i rapporti interpersonali. Chi vive una relazione stabile e duratura può pensare di fare un passo avanti importante, come il matrimonio o avere dei figli. Nel lavoro potreste finalmente risolvere diversi problemi che vi trascinate da tempo.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di mantenere la calma e non agitarvi. Questo è senz’altro un periodo difficile per tutti, ma voi non potete prendervela con chi non ha colpe. Cercate di allentare la tensione rilassandovi in qualche modo ed evitando discussioni. In particolare non riversate il vostro nervosismo sul partner, per non creare problemi anche nella coppia.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox, nella giornata di oggi dovrete fare parecchia attenzione alle parole che usate, se non volete litigare inutilmente con le persone che vi circondano. Sul lavoro state dando il massimo, ma la sensazione è che non raccogliete per quanto seminate. Ci vuole ancora pazienza, ma le soddisfazioni arriveranno. Tagliate rapporti e relazioni inutili.

VERGINE

Cari Vergine, per voi – secondo quanto riporta l’oroscopo di oggi di Paolo Fox – potrebbero esserci discussioni con il partner, ma facilmente risolvibili se la coppia è solida. Possibili tensioni anche sul lavoro: potreste però fare nuove conoscenze che vi saranno molto utili. Una svolta nella carriera potrebbe arrivare inaspettatamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: giornata davvero positiva per il vostro segno, soprattutto in amore e nei rapporti interpersonali.

