Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 14 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi vede particolarmente positivi, vogliosi di lasciarvi certi problemi alle spalle e ripartire con un nuovo passo. Anche con i sentimenti avete deciso di fare sul serio, e di cambiare approccio nei confronti del partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, non sarà la vostra miglior giornata della settimana, avrete un bel po’ di nervosismo da smaltire e qualche contrattempo che contribuirà ad alimentarlo. Cercate di tenere il vostro rapporto di coppia fuori da questo nervosismo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete molto agitati per questioni che riguarda il lavoro, e avete assolutamente bisogno di rilassarvi un po’. La salute, infatti, sta risentendo delle vostre ansie e frustrazioni. Cercate un’oasi felice e rifugiatevi lì per un po’.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è una bella giornata positiva, non avete di che lamentarvi. I sentimenti vanno bene e il lavoro vi rende soddisfatti. Guardate al futuro, fate progetti e non perdete nemmeno un pizzico di questo ottimismo.

ACQUARIO

Cari Acquario, con Luna e Venere favorevoli l’amore va a gonfie vele. Avete finalmente fatto una scelta e pensate che sia la più giusta della vostra vita. Da adesso in poi si costruiscono pilastri che non sposterà alcuna tempesta.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox oggi la giornata sarà particolarmente agitata. Siete un po’ preoccupati perché in amore siete di fronte ad un bivio e non avete la benché minima idea di quale direzione prendere. Seguite quella voce che sussurra dentro di voi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: è una bella giornata positiva, non avete di che lamentarvi. I sentimenti vanno bene e il lavoro vi rende soddisfatti.

