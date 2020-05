Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox oggi avrete ottime novità dal punto di vista sentimentale, visto che Mercurio e Venere sono favorevoli. Le incertezze che hanno caratterizzato la coppia da inizio anno presto potranno essere dissipate. Anche nei rapporti interpersonali cercate di capire chi è veramente importante e chi no.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi siete pieni di energia e voglia di fare, con ottime prospettive per quanto riguarda l’amore. Avete d’altronde un quadro astrale molto favorevole con Marte e Mercurio favorevoli, per cui le stelle vi proteggono. Sul lavoro è il momento di avanzare maggiori richieste, sarete ricompensati.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo periodo ci sono ottime prospettive per il vostro segno per quanto riguarda l’amore. Chi è single, infatti, potrebbe fare nuovi interessanti incontri. Dovete semplicemente credere di più nelle vostre capacità. Molto bene il lavoro, potranno esserci ottime novità.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivrete nel weekend, e in particolare tra venerdì e sabato, giornate ottime per quanto riguarda l’amore. Se siete in coppia, organizzate qualcosa di romantico per trascorrere del tempo con la persona che amate. Se siete single e c’è qualcuno che vi piace, cercate di conquistarlo.

LEONE

Cari Leone, in amore a volte avete aspettative troppo alte e rischiate poi di rimanerci troppo male. Volate un po’ più in basso e accettate che qualcuno possa pensarla diversamente. In generale oggi state attenti e mantenete la calma per non litigare inutilmente. Sul lavoro avete molta energia ma c’è ancora qualcosa che non va.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovete cercare di non discutere inutilmente. Mantenete la calma ed evitare di discutere inutilmente. Giornata agitata, soprattutto in amore, per cui parlate con il partner e cercate di chiarire. Il lavoro vi stressa molto, abbiate pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornate ottime soprattutto per l’amore, sia se siete single sia se vivete un rapporto di coppia.

