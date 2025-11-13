Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 13 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la sfera sentimentale in queste ore di metà novembre si rivela carica di potenzialità, ma anche di qualche insidia, soprattutto intorno al 14 del mese. Non lasciatevi condizionare dal passato recente. Capitolo lavoro: Giove in posizione nervosa suggerisce di non abbandonare la prudenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 novembre 2025), la situazione affettiva risente ancora di tensioni. Le relazioni segnate da crisi continuative potrebbero trovarsi di fronte a un bivio, mentre le situazioni solide superano con serenità questi passaggi delicati. Capitolo lavoro: l’ambiente lavorativo offre opportunità, ma non è ancora il momento di grandi cambiamenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio in opposizione, assieme a Marte ha comportato revisioni di un amore, in qualche caso un problema di famiglia. Le relazioni nate da poco sono in fase di crescita. Capitolo lavoro: avete dovuto accettare un cambiamento di ruolo oppure una sosta.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore saranno possibili degli incontri che potranno destare emozioni profonde. Venere è in aspetto ottimo: dovreste lasciarvi andare. Le storie prive di significato, che già da ottobre mostravano qualche crepa, saranno comunque sotto esame. Capitolo lavoro: questo è un periodo di realizzazioni e di riflessione strategica. Evitate azzardi nelle uniche giornate sottotono, quelle del fine settimana.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 novembre 2025), alcune relazioni traballanti subiranno un ulteriore stress test in queste ore. Riflettete bene sulle priorità e comunicate con chiarezza i vostri sentimenti. Lavoro? Soprattutto chi lavora in proprio o gestisce un’attività indipendente deve pesare attentamente progetti e nuove idee.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso di queste ore tornano al centro della scena i sentimenti e la voglia di condividerli, tutte esperienze da vivere con apertura e senza paura di cambiare programma all’ultimo momento. Se siete single, oppure vi state ancora riprendendo da una separazione, è naturale sentire il bisogno di proteggere il vostro spazio personale e mantenere la libertà a cui tenete tanto. Capitolo lavoro: Marte e Mercurio in posizione dissonante portano inquietudine.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: possibili degli incontri che potranno destare emozioni profonde.