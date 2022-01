Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 13 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata partirà bene, la Luna favorevole vi aiuta nelle relazioni sentimentali. Lavoro? Se un certo ambiente vi sta stretto, valutate la possibilità di sperimentare nuove idee. Ma con cervello! Niente scelte avventate. La fretta è sempre cattiva consigliera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 gennaio 2022), bella situazione astrologica per i sentimenti, il culmine verrà raggiunto domenica quando la Luna sarà nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo novità: favoriti i lavoratori in proprio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore quella di oggi – giovedì 13 gennaio 2022 – sarà una giornata nella quale servirà prudenza. Se ci sono state discussioni con il partner, nelle prossime ore potrebbero saltare nuovamente fuori. Per quanto riguarda il lavoro, la determinazione e la volontà non vi mancano, bisogna vedere se gli altri la pensano come voi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende un’altra giornata interessante per i sentimenti, se siete single non esitate a guardarvi intorno. Capitolo lavoro: c’è una grande energia, in arrivo idee e proposte nei prossimi mesi. Valutate pro e contro prima di accettare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 gennaio 2022), in amore la Luna sarà favorevole per un paio di giorni, non fatevi scappare qualche bella emozione. Per quanto riguarda il lavoro, avete una grande voglia di fare ma attenzione alle spese eccessive.

PESCI

Cari Pesci, nelle prossime ore ci vorrà qualche accortezza in più, state lontani dalle polemiche e dalle inutili complicazioni! Lavoro? Anche se non combinerete molto, non fatevi prendere dall’intolleranza. Rischiate di litigare con colleghi e superiori per questioni di poco conto, meglio lasciar perdere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata interessante per i sentimenti. Guardatevi intorno!