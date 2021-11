Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 11 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se c’è qualcosa che non va in amore nelle prossime ore potrete sciogliere eventuali nodi irrisolti. Per quanto riguarda il lavoro, servirà prudenza con capi e collaboratori. Perché andare allo scontro? Cosa ci guadagnereste? Probabilmente nulla, quindi meglio il quieto vivere e il lavoro di squadra.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 novembre 2021), la giornata è piuttosto nervosa, rimandate le discussioni di qualche ora/giorno. Per quanto riguarda il lavoro, è come se ultimamente vi mancasse un po’ di entusiasmo. Stanchezza? Cercate relax e ricaricatevi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata di oggi – giovedì 11 novembre 2021 – per voi si prospetta una giornata interessante per i sentimenti con la Luna nel segno. Capitolo lavoro: il periodo di pausa è terminato a dovrete accontentarvi di lavori part-time…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata partirà in modo positivo per quanto riguarda i sentimenti, avrete voglia di recuperare il tempo perso di recente. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti in arrivo. Valutate pro e contro e rimboccatevi le maniche. Ci saranno belle novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 novembre 2021), se siete in coppia, il desiderio di progettualità si farà sentire. Lavoro? Fate ciò in cui credete ed evitate inutili discussioni. Mordetevi la lingua se serve. A volte infatti è necessario per non rovinare rapporti importanti o comunque utili.

PESCI

Cari Pesci, novità in arrivo per i sentimenti in questo weekend. Per quanto riguarda il lavoro, avete un forte desiderio di rivalsa, i risultati non tarderanno ad arrivare. Tranquilli. Non c’è sensazione migliore di raccogliere i frutti del proprio impegno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: bene i sentimenti. Progetti importanti in arrivo sul lavoro. Fatevi trovare pronti.