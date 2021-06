Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 10 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo è un periodo davvero importante per il vostro segno. Sfruttatelo al meglio, anche perché la Luna vi protegge in amore. Sul lavoro potete darvi finalmente da fare e dimostrare a tutti il vostro valore, soprattutto nei confronti di chi finora è stato scettico o ha provato a mettervi il bastone fra le ruote.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la giornata sarà un po’ caotica per cui non è il caso di discutere in amore, magari per qualcosa che non va con il partner. Meglio semmai attendere il weekend, quando le stelle saranno più propizie. Sul lavoro non date tutto per scontato: le sorprese, anche brutte, sono sempre dietro l’angolo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è una giornata abbastanza sottotono con la Luna in opposizione. meglio mantenere la calma e non farsi prendere inutilmente dallo stress, se non volete avere brutte sorprese. Potrebbe esserci qualche incomprensione con il partner. Sul lavoro periodo di transizione ma presto arriveranno le risposte che attendevate.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi potreste dover affrontare qualche piccola delusione in amore. Cercate di mantenere la calma e non rispondere male, perché ultimamente ci vuole poco a farvi perdere la pazienza. Sul lavoro se dovete firmare un accordo o un contratto, leggete tutto attentamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete un quadro astrale positivo ma nonostante questo i dissidi non mancano specie con Toro e Leone. Sul lavoro portate avanti con fiducia e caparbietà le vostre idee, che vedrete si riveleranno vincenti. Potrete prendervi una bella rivincita nei confronti di chi non vi dava seguito.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giornata all’insegna della tensione e dello stress. Per voi sarà difficile mantenere la calma e non discutere con chi vi circonda. Sul lavoro presto potrebbero arrivare belle notizie. Dopo tanta fatica è arrivato il momento di raccogliere i frutti del proprio impegno e dei sacrifici fatti, anche se c’è sempre chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: periodo davvero positivo, specie in amore. Approfittatene.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 7-13 GIUGNO 2021