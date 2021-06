Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 10 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore qualche disguido perché potrebbero esserci questioni irrisolte e ancora in sospeso. Cercate di chiarire il prima possibile e non tenervi tutto dentro se qualcosa non va come vorreste nei rapporti con il partner. Sul lavoro soprattutto i giovani possono darsi da fare per organizzare qualcosa di nuovo e tuffarsi in sfide ambiziose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in questo periodo molti di voi sono talmente concentrati sul lavoro da perdere di vista la sfera sentimentale. Rischiate quindi di trascurare il partner, e questo sarebbe un vero peccato. Gli impegni non mancano, ma voi non dovete essere insofferenti. Cercate di tenere tutto sotto controllo.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete saper usare le giuste parole in amore, altrimenti rischiate di essere fraintesi e ferire il partner. Sarebbe un peccato! La Luna è in buon aspetto e vi protegge, approfittatene per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Sul lavoro dopo aver seminato bene è arrivato il momento di raccogliere i frutti.

CANCRO

Cari Cancro, nel fine settimana in arrivo ci saranno ottime novità per tutte le coppie. In particolare nel weekend avrete Luna e Venere favorevoli, che volete di più? Sul lavoro vivete una fase positiva, potranno presto esserci favorevoli cambiamenti, come una promozione o un nuovo impiego. I sacrifici pagano sempre.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, questa è una giornata favorevole per l’amore. Se possibile, specie nel weekend, ritagliatevi qualche momento di piacevole romanticismo con il partner. Sul lavoro è un periodo positivo ma dovete tenere sotto controllo i nervi, rischiate altrimenti di dire qualche parola di troppo per poi pentirvene.

VERGINE

Cari Vergine, con questa Luna dissonante c’è più di qualcosa che non quadra. Per fortuna già da venerdì le cose si aggiusteranno, basta avere un altro po’ di pazienza. Sul lavoro attenti alle malelingue e a chi farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Qualcuno non ve la racconta giusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: preparatevi a un weekend di fuoco con tanta passione in amore.

