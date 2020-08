Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 9 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 9 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, non è un brutto periodo per i sentimenti, ma le coppie nate da poco oggi – 9 agosto 2020 – dovranno fare attenzione. Questioni di soldi o lavoro vi agitano e non poco. Ricordatevi però che i soldi non sono tutto nella vita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (domenica 9 agosto 2020) potrà essere data una nuova chance a una relazione se questa ne vale la pena. Non vi fidate di chiunque. I problemi sul lavoro vanno affrontati con tenacia e tranquillità.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi potrete iniziare a pensare al futuro ed agire di conseguenza. Siete molto diretti di recente, ma cercate di avere un po’ di tatto. Non guasterà. Agosto non è un mese tranquillo per il lavoro, c’è tanto da fare.

CANCRO

Cari Cancro, qualcosa durante queste giornate di agosto vi agita, vi innervosisce. Cercate di non isolarvi e chiudervi in voi stessi. Sul lavoro nelle prossime ore potrebbe esserci qualcosa di inaspettato, un imprevisto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi (9 agosto) sarà una giornata migliore rispetto a quelle vissute nel recente passato. Migliorerà l’umore. Finalmente qualche divergenza potrebbe essere stata risolta. In amore fate attenzione: siete alla ricerca di qualcosa di valido e serio, potreste trovarlo. Nel lavoro non va saltato nessuno step importante.

VERGINE

Cari Vergine, oggi migliora la situazione nel campo sentimentale. Se l’amore manca, forse siete voi che vi frenate troppo. Sul lavoro vanno sistemate alcune cose. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: quella di oggi – domenica 9 agosto – sarà una giornata positiva rispetto al recente passato. Attenzione all’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, domenica 9 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 9 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 9 agosto 2020