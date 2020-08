Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 9 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 9 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore oggi – 9 agosto 2020 – bisognerà stare attenti, le nuove storie sono a rischio. Se avete discusso o ci sono stati fraintendimenti, nelle prossime ore bisognerà mettere le cose in chiaro e rimediare. Attenzione alle finanze: i soldi potrebbero scarseggiare durante la giornata di oggi e non solo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore oggi avete voi il controllo. Grazie a Venere dalla vostra parte, decidete voi come e cosa fare. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sul lavoro saranno importanti i contatti, specialmente per questioni future.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la situazione in linea di massima è buona per l’amore, oggi (domenica 9 agosto) si potrebbero anche fare conoscenze interessanti. Sul lavoro prendetevi il vostro tempo e fate le cose per bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi (domenica 9 agosto 2020) non sarà delle migliori, anche in amore si potrebbe finire per discutere. L’umore durante la giornata non sarà ottimo. Sul lavoro evitate di fare polemica e di alimentare discussioni inutili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 agosto 2020), in amore le cose migliorano con la Luna dalla vostra parte. Fissate degli obiettivi concreti. Se lavorate in proprio, questo è un periodo molto buono per gli affari.

PESCI

Cari Pesci, nelle relazioni in questo periodo (ma non solo) ci vuole comunicazione per rimediare ai problemi. I single oggi potranno fare incontri importanti. Bene il lavoro, dovete credere in voi stessi. Sempre. Anche oggi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: incontri importanti per i single. Bene il lavoro, ma dovete sempre credere in voi stessi.

