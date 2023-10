Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 8 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 8 ottobre 2023 riuscirete ad ottenere dei risultati migliori rispetto ai giorni precedenti e riuscirete anche a sbloccare qualche situazione e a ricevere qualche buona notizia che aspettavate da tempo. Previsti dei chiarimenti in amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 ottobre 2023), state vivendo un fine settimana importante per il lavoro dal momento che potreste avere delle novità importanti. Alcuni problemi potranno essere superati nei prossimi mesi per cui cercate di non scoraggiarvi. Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, dedicate il fine settimana che state vivendo all’amore e alle amicizie. Per quanto riguarda il lavoro, avete due pianeti importanti (Marte e Sole) dalla vostra parte: vi aiuteranno a superare dei problemi che potrebbero nascere a breve.

CANCRO

Cari Cancro, questo per voi sarà un fine settimana un po’ in calo, sottotono rispetto i precedenti. Cercate di fare attenzione sul lavoro. Potrebbero esserci dei conflitti anche a livello sentimentale, ma si tratta di una crisi passeggera. Cercate di restare calmi. Passerà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 ottobre 2023), il vostro sarà un fine settimana leggermente sottotono per quanto riguarda i sentimenti dal momento che voi vorreste qualcosa in più. Cercate di mantenere comunque la calma.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo delle ore di recupero in cui potete esprimervi liberamente e trovare le risposte che cercate anche da tempo. Si prospetta una giornata buona per i single dal momento che sono favoriti gli incontri. Guardatevi intorno!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: avete due pianeti importanti (Marte e Sole) dalla vostra parte: vi aiuteranno a superare eventuali problemi.